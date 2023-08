In nur sieben Monaten: Aytug Gün hat 40 Kilogramm abgenommen

Was steckt hinter Aytug Güns Abnehmerfolg? Der einstige DSDS-Teilnehmer hatte seinem Gewicht schon vor Längerem den Kampf angesagt. 2021 ließ er sich zum Beispiel Fett vereisen, um abzunehmen. Der Eingriff zeigte zwar Wirkung, doch der Sänger fühlte sich danach weiterhin etwas unwohl. Eine weitere OP schloss er deshalb nicht aus. Nun hat Aytug stolze 40 Kilogramm abgenommen – aber wie?

Gegenüber Bild gab der 35-Jährige preis, dass er sich Anfang des Jahres einer Magenverkleinerung unterzogen hat. Bereits nach neun Wochen war er 22 Kilo leichter. Danach folgte eine Körperstraffung und Fettabsaugung. Heute bringt er statt zuvor 116 nur noch 77 Kilo auf die Waage und könnte darüber kaum glücklicher sein: "Mein Lebensgefühl hat sich total verändert. Keine Speckfalten mehr, es stört nichts, wenn ich sitze. So böse es klingt, aber die Leute reagieren ganz anders auf mich. Ich bin viel glücklicher und ausgelassener. Das war eine meiner besten Entscheidungen."

Aytug will jetzt sogar eine Modelkarriere starten: "Ich habe mich bei Germany's Next Topmodel beworben. Mit der Musik will ich weitermachen, fühle mich viel wohler, aber ich will das Modeln unbedingt ausprobieren." Abgesehen davon werde er in fünf anderen TV-Formaten zu sehen sein.

ActionPress Aytug Gün im März 2018

Instagram / aytugguen_official Aytug Gün im August 2023 in Konstanz

Instagram / aytugguen_official Aytug Gün, Ex-DSDS-Kandidat

