James Argent (33) ist auf dem besten Weg zurück zu einem glücklichen Leben! Sein Gewicht ist bereits seit langer Zeit ein heikles Thema für den Reality-TV-Star. Während er sich vor einigen Jahren noch einer schlanken Statur erfreuen durfte, brachte er kürzlich rund 171 Kilos auf die Waage. Zuletzt unterzog er sich deshalb einer lebensnotwendigen Magenoperation, um endlich abzunehmen. Seitdem hat der Brite sage und schreibe 31 Kilo an Gewicht verloren. Das merkt man auch an der Stimmung des 33-Jährigen: Augenscheinlich hat James sein altes Selbstbewusstsein zurückerlangt.

In einer Instagram-Story, die seine Freundin Ferne McCann (30) kürzlich auf ihrem Profil veröffentlichte, sieht man die langjährigen Freunde bei einem entspannten Nachmittag. In dem kurzen Video küsste der Laiendarsteller seine ehemalige "The Only Way Is Essex"-Kollegin sogar freudestrahlend auf die Wange. Dabei murmelte der Ex-Freund von Gemma Collins (40): "Verdammt, sehe ich gut aus". Wenig später veröffentlichte auch er das kurze Freundschaftsvideo auf seinem Account. Den Repost untertitelte James mit den Worten: "Ich bekomme mein Selbstvertrauen zurück".

Noch Anfang des Jahres hatte James auf Instagram verraten, dass er seit Jahren mit seinem Gewicht zu kämpfen habe. Mittlerweile sei er jedoch sowohl körperlich als auch mental dazu bereit, etwas gegen seine Extrakilos zu unternehmen. "Die nächsten Monate werden hart sein, aber ich bin entschlossen, mein Leben zurückzuerobern", hatte er damals voller Motivation erklärt.

Instagram / real_arg Ferne McCann, ihre Tochter Sunday und James Argent im Mai 2018

Instagram / real_arg James Argent im Mai 2021

Instagram / real_arg James Argent im November 2020

