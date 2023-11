Nach Trennung von Stella: James Argent wirkt total geknickt

Das Liebes-Aus lässt ihn wohl nicht kalt! James Argent (35) und Stella Turian waren erstmals im September vergangenen Jahres zusammen gesehen worden und bestätigten wenig später ihre Beziehung offiziell. Doch die Liebe des The Only Way Is Essex-Stars und seiner 16 Jahre jüngeren Partnerin war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Seit Kurzem gehen die zwei getrennte Wege. Wie auf neuesten Fotos zu sehen ist, scheint James die Trennung aber ziemlich zu belasten!

Zwei Tage nachdem die News des Beziehungsendes die Runde gemacht hatten, wurde der 35-Jährige von den Paparazzi in London gesichtet. Auf den Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, macht er einen ganz schön bedrückten Eindruck und scheint schlechte Laune gehabt zu haben: Mit mürrischem Blick und tiefen Augenringen holte er sich sein Mittagessen in einem Restaurant.

Bisher äußerten sich weder James noch Stella zu ihrer Trennung. Ein Insider hatte aber gegenüber dem Medium dazu ausgeplaudert: "Im Laufe des Sommers wurde es für sie aufgrund ihrer Arbeitsverpflichtungen immer schwieriger, sich zu treffen." Der Brite und die Studentin seien auch im Guten auseinandergegangen: "Es gibt kein böses Blut zwischen ihnen, sie folgen einander immer noch auf Instagram und James ist sogar eingeladen, Anfang nächsten Jahres mit Stella und ihrer Familie Ski zu fahren."

Anzeige

JDNews / MEGA James Argent mit Stella Turian in Marbella

Anzeige

Getty Images James Argent bei einer Filmpremiere, 2022

Anzeige

Instagram / stellaturian Stella Turian, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de