Starker Gewichtsverlust: James Argent musste wieder zunehmen

James Argent (35) hat endlich sein Wohlfühlgewicht erreicht. Vor über einem Jahr brachte der Sänger noch rund 171 Kilogramm auf die Waage. Doch auf Anraten seiner Ärzte unterzog er sich einer Magen-OP und nahm fleißig ab. Offenbar verlor der Musiker aber zu viel Gewicht – und musste wieder etwas zunehmen. Nun verriet James, dass er endlich das für ihn optimale Körpergewicht erreicht hat.

Bei "Good Morning Britain" erzählte der 35-Jährige von seinen Gewichtsproblemen. "Ich habe ein bisschen zu viel Gewicht verloren. Ich habe mir gesagt 'Je schlanker du bist, desto besser', aber das ist nicht immer der Fall", plauderte er aus. Daher habe er nun rund sechs Kilogramm zugelegt. "Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich ein gesundes, ausgewogenes Gewicht habe", freute sich James.

Durch seinen Gewichtsverlust hat sich vieles für ihn verändert. Der The Only Way Is Essex-Darsteller hat nun ein völlig neues Lebensgefühl. "Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich mich endlich selbstbewusst fühle", freute sich James im Juli in der TV-Show "Lorraine".

Instagram / real_arg James Argent nach seiner Magen-OP, April 2021

Instagram / real_arg James Argent, "The Only Way Is Essex"-Star

Getty Images James Argent bei der "Fantastic Beasts"-Premiere im März 2022 in London

