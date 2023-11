James Argent und seine 19-Jährige Freundin sind getrennt!

Es war nicht für die Ewigkeit bestimmt. James Argent (35) wurde erstmals im September 2022 mit Stella Turian gesichtet. Einige Zeit später wurde die Beziehung des The Only Way Is Essex-Darstellers und der Italienerin offiziell. Der Realitystar durfte bereits vergangenes Jahr die Familie seiner 16 Jahre jüngeren Partnerin kennenlernen. Doch jetzt ist bekannt – James und Stella sind kein Paar mehr!

Dies enthüllte ein Insider gegenüber The Sun: "Im Laufe des Sommers wurde es für sie aufgrund ihrer Arbeitsverpflichtungen immer schwieriger, sich zu treffen." Daher hätten beide entschlossen, sich zu trennen. James und Stella sollen im Guten auseinandergegangen sein: "Es gibt kein böses Blut zwischen ihnen, sie folgen einander immer noch auf Instagram und James ist sogar eingeladen, Anfang nächsten Jahres mit Stella und ihrer Familie Ski zu fahren."

Ob die Trennung endgültig ist? Noch im vergangenen Dezember hatte der Brite geschwärmt, wie er Stella um den Finger wickeln konnte. "Ich habe das Glück, ein Heimkino zu haben – es muss ein paar Vorteile haben, im Showbiz zu sein – und ich bin besessen von Mafia-Filmen, also habe ich sie dazu gebracht, 'Goodfellas', einige Folgen von 'Die Sopranos' und 'Casino' zu sehen", verriet der 35-Jährige gegenüber The Sun.

Instagram / stellaturian Stella Turian, Schauspielerin aus Italien

JDNews / MEGA James Argent mit Stella Turian in Marbella

Getty Images James Argent bei einer Filmpremiere, 2022

