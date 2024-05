88 Kilo abgenommen: Hier zeigt James Argent seine Muskeln

James Argent (36) hat eine große körperliche Veränderung hinter sich! Der britische TV-Star nahm mithilfe einer Magen-OP in den vergangenen Jahren rund 88 Kilogramm ab – zuvor brachte er circa 171 Kilo auf die Waage. Diese großen Erfolge präsentiert das ehemalige The Only Way Is Essex-Castmitglied jetzt auf seinem Instagram-Profil. James veröffentlicht diese Fotos, auf denen er seine schlanke Linie sowie seine durchtrainierten Oberarme in einem ärmellosen schwarzen T-Shirt präsentiert. Zudem macht er deutlich, wie wohl er sich in seiner Haut fühlt. "Und ich fühle mich gut!", betont er voller Stolz in der Bildbeschreibung.

James' Fans sind bei diesem Anblick und dem Lächeln ihres Idols total aus dem Häuschen! In der Kommentarspalte darf sich Arg – wie der TV-Star auch genannt wird – über zahlreiche Komplimente freuen. "Wow, du siehst unglaublich aus. Gut gemacht, Arg", "Du siehst umwerfend aus. Ich bin so stolz auf dich" oder auch "Du bist wirklich eine Inspiration für mich, Arg! Du hast dich in den vergangenen Jahren so verändert", schwärmen beispielsweise drei Bewunderer auf der Social-Media-Plattform.

Die große Gewichtsabnahme sorgte in den vergangenen Jahren aber auch schon zu gesundheitlichen Problemen. Ende 2022 erklärte er bei "Good Morning Britain", dass er über das Ziel hinausgeschossen sei und zu viel Gewicht verloren habe. Darum habe er zu diesem Zeitpunkt wieder sechs Kilogramm zugelegt. "Ich habe ein bisschen zu viel Gewicht verloren. Ich habe mir gesagt: 'Je schlanker du bist, desto besser' – aber das ist nicht immer der Fall", erklärte er.

Anzeige Anzeige

Instagram / real_arg Der britische TV-Star James Argent im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / real_arg James Argent, "The Only Way Is Essex"-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die neuen Fotos von James? Total gut! Er sieht echt gut aus und kann stolz auf sich sein! Na ja, mich hauen die Bilder nicht so um... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de