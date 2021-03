James Argent (33) muss abnehmen. Seit Jahren kämpft der Reality-TV-Star aufgrund einer Essstörung mit seinem Gewicht. Vor fünf Jahren noch hatte er sich ein Sixpack antrainiert – zu sehen ist davon heute nichts mehr. Nachdem James zuletzt 171 Kilo auf die Waage gebracht hatte, fürchtete er sogar um sein Leben. Eine bald stattfindende Magen-OP soll ihm dabei helfen, weniger zu essen. Wie schwer es ihm fällt, abzunehmen, erzählte nun sein guter Freund Mark Wright (34).

Der Fitness-Fan unterstützt seinen ehemaligen "The Only Way Is Essex"-Co-Star bei dessen Kilokampf. Gegenüber The Sun erzählte er: "Es war nicht einfach, aber das muss man einfach für seine Freunde und Familie tun – man muss für sie da sein. Man muss es einfach als Freund tun." Der Kampf sei zwar schwer für den 33-Jährigen, jedoch nichts im Vergleich zu dem, was er nach seinen zwei Kokain-Überdosen im Jahr 2019 durchgemacht habe.

"Das war hart, und es ist auch jetzt hart, aber er kommt voran", versicherte Mark, der James' Magen-OP für eine gute Idee hält. "Jetzt hat er eine Entscheidung getroffen, was er tun wird, um es zu ändern, und hoffentlich klappt es bei ihm", äußerte sich der 34-Jährige abschließend.

Anzeige

Instagram / real_arg Mark Wright und James Argent, Juni 2018

Anzeige

Getty Images Mark Wright beim Kiis FM's Jingle Ball in L.A. im November 2018

Anzeige

Instagram / real_arg James Argent, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de