James Argent bestätigt Beziehung mit ehemaliger Miss Sweden

James Argent (36) ist neu verliebt. Nach einer öffentlichen Trennung von seiner 19-jährigen Ex-Freundin teilt der The Only Way Is Essex-Star auf Instagram nun Pärchenbilder von sich und seiner neuen Flamme. Bei der Glücklichen handelt es sich um Nicoline Artursson. Die blonde Schönheit gewann 2011 den Miss-Sweden-Contest und ist ein erfolgreiches Model. Auf einem Foto sieht man die beiden bei einem Abendessen in St. Tropez. Der Brite trägt ein lilafarbenes Samthemd und hat seinen Arm um die Schwedin gelegt. Seine Liebste präsentiert sich in einem engen fliederfarbenen Kleid.

Nicoline und James wollen ihre Liebe nicht verstecken. In einem Video, das der TV-Darsteller auf Social Media postet, knutschen sie wild auf einer Dachterrasse rum. Zu seinem Verkündungspost schreibt der Ex von Gemma Collins (43): "Ich dachte wirklich schon, dass es bei mir nicht klappen würde, aber dann habe ich dich gefunden und alles hat sich geändert!" Als besondere Geste an seine Freundin fügt er außerdem auf Schwedisch hinzu: "Ich liebe dich, Nicoline."

Die vorherige Beziehung des Realitystars sorgte für einen ziemlichen Wirbel. Als sich Stella Turian und James 2022 kennenlernten, war die Schauspielerin nämlich erst 18 Jahre alt. Über ein Jahr später wurde die Trennung des Paares bekannt. "Im Laufe des Sommers wurde es für sie aufgrund ihrer Arbeitsverpflichtungen immer schwieriger, sich zu treffen", verriet eine Quelle gegenüber The Sun. Ein großes Drama habe es bei ihrem Liebes-Aus nicht gegeben: "Es gibt kein böses Blut zwischen ihnen, sie folgen einander immer noch auf Instagram und James ist sogar eingeladen, Anfang nächsten Jahres mit Stella und ihrer Familie Ski zu fahren."

Instagram / real_arg Realitystar James Argent mit seiner Partnerin Nicoline Artursson

JDNews / MEGA James Argent mit Stella Turian in Marbella

