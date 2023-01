Nach Tod ihres Mannes Tom: James Argent lobt Kelsey Parker

James Argent (35) ist stolz auf seine Freundin! Der einstige The Only Way Is Essex-Star und Kelsey Parker sind gut befreundet. Letztere musste vergangenen März von einem geliebten Menschen Abschied nehmen: Ihr Mann, The Wanted Sänger Tom Parker (✝33), starb an einem Hirntumor – er hinterlässt neben seiner Frau einen Sohn und eine Tochter. In einem Post richtete James jetzt aufbauende Worte an Kelsey.

"Alle haben Tom so sehr geliebt, aber nichts ist vergleichbar mit Kelseys Liebe zu ihm", begann der 35-Jährige seinen Instagram-Beitrag. James teilte mehrere Schnappschüsse, die ihn mit Kelsey und Tom zeigen. Ihm sei bewusst, wie schwer der Verlust ihres Mannes für Kelsey gewesen sei: "Jeder geht anders mit seiner Trauer um, ich bin so stolz darauf, wie stark sie für ihre Kinder war." Zum Schluss ließ er die zweifache Mutter wissen: "Kelsey, du wirst immer einen Freund in mir haben."

Kurz nach Toms Tod widmete James seinem Freund via Instagram einen emotionalen Beitrag. "Tom war ein so freundlicher, fürsorglicher und lustiger Mensch. Ein wirklich liebenswerter und schöner Mann, der so stark und positiv war", erinnerte er sich an den Musiker.

Getty Images James Argent bei einer Filmpremiere, 2022

Instagram / real_arg Kelsey Parker mit James Argent

Instagram / real_arg James Argent und Tom Parker

