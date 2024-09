Turtelei in St. Tropez: Ist James Argent wieder vergeben?

James Argent (36) schwebt wohl wieder auf Wolke sieben. Wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, vermuten lassen, hat die TV-Bekanntheit eine neue Frau an ihrer Seite – und diese ist keine Unbekannte. Auf den Schnappschüssen turteln James und das schwedische Model Nicoline Artursson am Strand von St. Tropez. Während die Turteltauben ihre Finger anscheinend kaum voneinander lassen können, tauschen sie halb nackt hin und wieder zärtliche Küsse miteinander aus.

Die Romanze zwischen dem The Only Way Is Essex-Star und der Beauty soll allerdings schon seit einer Weile laufen. Erste Spekulationen um eine Beziehung kamen auf, als James auf seinem Instagram-Account ein Foto von Nicoline bei der World Vision Gala im vergangenen Monat geteilt hatte. Nun scheint das Techtelmechtel der beiden schon etwas ernster zu sein, was sie wohl mit einem verlängerten Wochenende in Frankreich zelebrieren.

Für James wäre das die erste Beziehung nach der Trennung von seiner damaligen Partnerin Stella Turian. Der Brite und die Italienerin gingen seit September 2022 gemeinsam durchs Leben. Im November des vergangenen Jahres trennten sie sich dann aber aufgrund der wenigen Zeit füreinander. Wie ein Insider gegenüber The Sun berichtete, seien der 36-Jährige und seine 16 Jahre jüngere Ex-Partnerin aber im Guten auseinandergegangen – zwischen ihnen herrsche "kein böses Blut".

Instagram / nicolineartursson Nicoline Artursson, Model

JDNews / MEGA James Argent mit Stella Turian in Marbella

