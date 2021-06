Shirin Mauch teilt gegen Fabio De Pasquale und seine Freundin Marlisa aus! Das Pärchen hat seine Zeit bei Temptation Island überstanden: Obwohl der SixxPaxx-Trainer der Single-Dame Shirin ziemlich nahegekommen war, entschieden sich die beiden Berliner für ihre Beziehung. Bei der Wiedersehensshow behauptete Shirin jedoch, Fabio hätte ihr während der Dreharbeiten mehrmals seine Gefühle gestanden – dieser leugnete das allerdings. Shirin erzählt Promiflash jetzt, dass sie deswegen nach wie vor nicht gut auf das Paar zu sprechen ist.

"Ich denke einfach, dass sich Marlisa und Fabio verdient haben", wettert die Brünette im Promiflash-Interview. "Marlisa und ich werden in diesem Leben keine Freunde mehr", schiebt sie hinterher – denn deren Verhalten findet Shirin nicht okay: "Ich denke, sie sollte an ihrem Selbstwertgefühl arbeiten, bevor sie anderen Frauen die Schuld für etwas gibt, wofür sie lieber ihren Fabio zurechtweisen sollte." Und auch Fabio hat den Groll der Tattoo-Liebhaberin auf sich gezogen, da er ihrer Meinung nach nicht ehrlich war. "Der Mensch ist in meinen Augen einfach falsch und verlogen. Ich hatte mir lediglich erhofft, dass er seinen Mann steht [...] und mich nicht als Lügnerin dastehen lässt", ätzt die 21-Jährige.

Insgesamt finde Shirin nicht, dass Fabio den Treuetest bestanden hat. Schließlich habe er ihr mehrfach seine Gefühle gestanden und geäußert, sich nur aus einem Grund nicht von Marlisa trennen zu können: Aus Angst, sie könne die Trennung nicht verkraften. "Also sorry, da kann man nicht von 'Treuetest bestanden' reden", findet die angehende Ergotherapeutin.

