Heiße Backen bei Berlin - Tag & Nacht! Der Sommer ist in der Hauptstadt eingetroffen und auch die Schauspieler der beliebten Realitysoap müssen am Arbeitsplatz schwitzen. Da wird natürlich jede Drehpause und Mittagspause, sofern es geht, im Kühlen oder am Wasser verbracht. Drei der Serien-Jungs zeigten dem Netz jetzt ihre blanke Kehrseite – doch welche Backen gehören zu welchem Hottie?

Diese drei Boys gingen nicht nur zusammen schwimmen, sie ließen es sich auch nicht nehmen, gemeinsam blankzuziehen, wie man in ihren Instagram-Storys sehen konnte. Der Po zur Linken gehört zu Denny-Darsteller Jörn Lehmann (23). In der Mitte steht Jakob Grün (23), der den Connor verkörpert. Und rechts steht Adonis Jovanovic, den man in der Rolle des Dean kennt. Doch welcher der Schönlinge hat die heißeste Kehrseite? Am Ende des Artikels könnt ihr für euren Favoriten abstimmen.

Jörn ist dafür bekannt, im Netz gerne mal die Hüllen fallen zu lassen. Im Winter nimmt er seine Fans via Social Media auch öfter mit zum Eisbaden. Wenn man sich seinen Content so anschaut, könnte man fast meinen, der Muskel-Boy hat eine Textilallergie.

Anzeige

Instagram / joernlehmann_ Jörn Lehmann, 2021 in Berlin

Anzeige

Instagram / jakob.gruen Jakob Grün, BTN-Darsteller

Anzeige

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Adonis Jovanovic, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de