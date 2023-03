Versuchter Einbruch: BTN-Stars Maxine und Jakob geschockt!

Einbruch-Schock bei diesem Pärchen! Influencerin Maxine Reuker und Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star Jakob Grün (24) sind seit über einem Jahr glücklich miteinander. Am ihrem Jahrestag im Oktober 2022 stellte Jakob seiner Herzensdame die Fragen aller Fragen und hielt um ihre Hand an. Inzwischen leben die beiden Turteltäubchen sogar in einer gemeinsamen Wohnung. Doch jetzt der Schock: Bei Maxine und Jakob wurde versucht einzubrechen!

Auf Instagram meldet sich Maxine sichtlich mitgenommen bei ihren Followern. "Es ist gerade etwas passiert, was überhaupt nicht lustig ist. Ich glaube, hier hat eben jemand versucht einzubrechen", erzählt die Blondine. Ihr Verlobter Jakob sei nicht da gewesen, als sie verdächtige Geräusche an der Tür wahrnahm. Kurzzeitig dachte sie, dass Jakob nach Hause gekommen sei, doch als sie nach ihm rief, hörte sie jemanden weglaufen.

"Mir ist richtig schlecht geworden und ich hab realisiert, dass da gerade vermutlich jemand versucht hat, einzubrechen", berichtet Maxine. Sie habe die Tür sofort abgeschlossen und sich in ihren Sessel verkrochen. Glücklicherweise kam Jakob nur eine Stunde später nach Hause. "Mir ist so was noch nie passiert. Ich hab jetzt eine Kamera gekauft, die ich vor der Tür montieren will", erzählt der Schauspieler im Netz.

Instagram / maxinereu Maxine Reuker und Jakob Grün im Juni 2022 in Thailand

RTL2 Connor-Darsteller Jakob Grün

RTLZWEI/Foto: Magdalena Possert "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller Jakob Grün

