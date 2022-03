Sie gehen gemeinsam durchs Leben! Jakob Grün (23) begeistert Berlin - Tag & Nacht-Fans seit über zwei Jahren in der Rolle des Connor. In der beliebten Daily sorgte seine Figur mit der On-off-Romanze mit Toni (gespielt von Katharina Kock, 24) lange für viele Herzschmerz-Momente. Privat läuft es für den Darsteller jedoch wesentlich besser: Mit Maxine hat Jakob eine Frau an seiner Seite, für die er sogar seine WG aufgab. Promiflash erzählte er, wie es zurzeit für die beiden läuft.

"Mein Leben ist deutlich schöner und entspannter geworden", berichtete Jakob im Gespräch mit Promiflash aus dem Beziehungsalltag. Gemeinsam seien sie ein eingespieltes Team, fügte der 23-Jährige hinzu: "Das bedeutet, dass sie mit mir all meine Sorgen, Probleme, aber auch die tollen Dinge im Leben teilt. Ein wirklich schönes Gefühl." Auch mit seinem Perfektionismus komme seine Liebste gut zurecht: "Wir treffen uns dann meistens in der Mitte und achten bei gemeinsamen Aktionen darauf, dass auch der Spaß nicht zu kurz kommt."

Vor Kurzem bezog Jakob eine gemeinsame Wohnung mit Maxine – und gab dafür seine BTN-WG auf! Mit der Partnerin zusammenzuleben sei eine neue Erfahrung für ihn, bestätigte er: "Jetzt freu ich mich nochmal ganz anders darauf nach Hause zu kommen." Die Hausarbeit habe er sich mit der Influencerin zwar eigentlich gut aufgeteilt, das klappe aber nicht immer so gut, schmunzelte Jakob: "Allerdings drehe ich tagsüber fast immer und da Maxine einen kleinen Sauberkeitsfimmel hat, ist meistens schon alles sauber, wenn ich wiederkomme."

"Berlin – Tag und Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+.

Connor (Jakob Grün) und Toni (Katharina Kock) am "Berlin - Tag & Nacht"-Hausboot

"Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller Jakob Grün

Influencerin Maxine

