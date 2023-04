Seit März: BTN-Stars Jörn Lehmann und Lidia sind getrennt!

Sie gehen künftig getrennte Wege! Jörn Lehmann (25) spielt seit 2019 den Denny in der deutschen Reality-TV-Soap Berlin - Tag & Nacht. In der Show fing seine Rolle auch etwas mit Chiara an, die von Lidia Santangelo Herrero dargestellt wird. Im wahren Leben hatte es aber auch zwischen den beiden gefunkt. Im Netz zeigten sie ihren Fans nur zu gerne, wie verliebt sie ineinander sind. Nun ist zwischen Jörn und Lidia aber alles aus und vorbei!

Via Instagram gab Lidia das Liebes-Aus bekannt. "Jörn und ich sind seit Mitte März getrennt", erklärte sie in ihrem Statement. Den beiden ginge es damit aber gut. "Wir sind cool miteinander[...], waren nicht stark genug und zu unterschiedlich", schreibt die Beauty weiter. Letztlich habe es einfach nicht gepasst zwischen ihnen.

Im vergangenen Oktober hatten die beiden noch total happy miteinander im Netz geturtelt. An Halloween hatte die Schauspielerin zu einigen Halloween-Schnappschüssen geschwärmt: "Da ist etwas Wunderschönes in dir, das Tausende von Jahren alt ist. Zu alt, um es auf Bildern festzuhalten. Zu alt, als dass es von jedem geliebt wird. Aber dafür von wenigen so unglaublich innig." Jörn hat sich zu der Trennung noch nicht geäußert.

