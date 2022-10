BTN-Star Jakob Grün und Maxine Reuker haben sich verlobt!

Jakob Grün (24) und Maxine Reuker wollen in den Hafen der Ehe schippern! Der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller und die Influencerin sind seit über einem Jahr ein Paar – und überglücklich miteinander. Anfang des Jahres sind die beiden in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Mittlerweile haben sie sich gut an den Alltag zu zweit gewöhnt. Offenbar sind sie dadurch auch noch näher zusammengewachsen: Jakob hat Maxine einen Heiratsantrag gemacht!

In ihrer Instagram-Story zeigte die Blondine, wie sie sich auf einen Restaurantbesuch mit ihrem Liebsten vorbereitet. Doch Jakob hatte eine große Überraschung geplant: Er hat ihre Freunde und Verwandten eingeladen und vor ihnen um die Hand seiner Freundin angehalten. "Ich habe 'Ja' gesagt", verkündete Maxine wenig später freudestrahlend, als sie ihren Verlobungsring zeigte. Sie sei voller Emotionen, die sie nun erst mal verarbeiten müsse.

Doch nicht nur Maxine, sondern auch ihre Mutter zeigte sich total gerührt von dem Antrag. "Für uns war das megaschön. Wir haben, glaube ich, den besten Schwiegersohn der Welt, zumindest für dich", schwärmte sie über das Liebesglück ihrer Tochter.

Instagram / maxinereu Maxine Reukers Verlobungsring

Instagram / maxinereu Maxine Reuker nach ihrer Verlobung im Oktober 2022

Sonstige Jakob Grün und seine Freundin Maxine

