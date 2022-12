So verliebt sind die BTN-Stars Jörn Lehmann und seine Lidia!

Da haben sich aber zwei gefunden! Jörn Lehmann (25) spielt seit 2019 den Denny in der deutschen Seifenoper Berlin - Tag & Nacht. In der Sendung bandelt sein Charakter mit Chiara an, die von Lidia Santangelo Herrero verkörpert wird. Die beiden Schauspieler sind jedoch auch im wahren Leben ein Paar. So verliebt zeigen Jörn und Lidia sich in den sozialen Medien!

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Auf Instagram hat die Schauspielerin einen Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten gepostet. Darauf sind sie sich in voller Halloween-Montur innig einander zugewandt und stehen offenbar kurz vor einem leidenschaftlichen Kuss. Darunter schrieb Lidia ein romantisches Zitat: "Da ist etwas Wunderschönes in dir, das Tausende von Jahren alt ist. Zu alt, um es auf Bildern festzuhalten. Zu alt, als dass es von jedem geliebt wird. Aber dafür von wenigen so unglaublich innig."

Ihre Follower sind begeistert und machen ihre Rührung deutlich. "So viel Liebe auf einem Foto, da fehlen einem die Worte", schrieb eine Nutzerin. Ein anderer Fan kommentierte: "Das schönste Paar für mich. Ich hoffe, ihr bleibt ewig zusammen!"

Instagram / lidia_garage Lidia Santangelo Herrero, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / joernlehmann_ Jörn Lehmann, 2020

Instagram / joernlehmann_ Lidia Santangelo Herrero und Jörn Lehmann

