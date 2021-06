Bei Ex on the Beach hat es sich Eric Sindermann (32) zur Aufgabe gemacht, seine Ex Tara Tabitha (28) zurückzugewinnen – allerdings stolpert er dabei nicht nur über andere Frauen, die sein Interesse wecken. Neuzugang Chris Grey macht ihm einen Strich durch die Rechnung: Der Stripper zeigt großen Gefallen an Tara und gibt schon beim ersten Date Vollgas. Dass seine einstige Flamme mit einem anderen Mann anbandelt, macht Eric ziemlich sauer. Mit Promiflash spricht er über das Techtelmechtel von Tara und Chris.

"Ich hatte ja nicht umsonst gesagt, dass jeder, der versucht, an Tara ranzukommen, mein Feind ist", erklärt der 32-Jährige Promiflash zunächst. Dass er sich mit Chris angelegt hat, bereut Eric aber schon. "Meine Reaktion war sehr emotional und aus dem Affekt heraus. Ich habe eigentlich nichts gegen Chris persönlich, aber ich habe mich irgendwie in meiner Ehre gekränkt gefühlt", rechtfertigt der selbst ernannte Modekönig sich. Mittlerweile würde er das anders sehen. "Es ist eine Datingshow und da muss ich respektieren, dass Tara auch einen anderen Mann kennenlernen darf", gibt sich der Berliner einsichtig.

Dass seine Angebetete mit einem anderen Mann geknutscht hat, trifft ihn trotzdem hart. "Ich konnte es nicht fassen und wusste nicht, wie ich meine Emotionen unter Kontrolle kriegen sollte", erinnert sich Eric. Selbstzweifel spielen dabei auch eine Rolle: "Ich hatte die große Angst, dass Tara Chris jetzt lieber mag als mich.... Und dass er vielleicht besser küssen kann als ich."

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

TVNOW Tara und Chris, "Ex on the Beach" Folge 12

TVNOW Tara und ihr Ex Eric in Folge sieben von "Ex on the Beach"

TVNOW Chris Grey, Teilnehmer bei "Ex on the Beach"

