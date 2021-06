Yeliz Koc (27) ist in großer Vorfreude! Im Februar machte die ehemalige Bachelor-Kandidatin offiziell, dass sie gemeinsam mit ihrem Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29) ihr erstes Kind erwartet. Mittlerweile wissen die beiden auch schon, welches Geschlecht ihr Nachwuchs haben wird: Es wird ein Mädchen! Bis sie die Kleine in den Armen halten können, müssen sie sich aber noch eine Weile gedulden: Yeliz ist erst in der 23. Schwangerschaftswoche. Und wie groß ist ihre Babykugel mittlerweile?

Auf Instagram veröffentlichte die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Bewohnerin ein Foto, auf dem sie ein enges pinkfarbenes Kleid trägt und sich leicht nach hinten lehnt. Durch das Outfit und die Pose kommt ihr Babybauch besonders zur Geltung – er wirkt mittlerweile schon deutlich gewölbt. Doch wie groß wird Yeliz' Baby dann wohl schon sein? Die 27-Jährige verriet: "Meine Kleine hat jetzt etwa die Größe einer Kokosnuss."

Daran, dass ihr Bauch wächst und sich ihr Körper verändert, muss sich Yeliz allerdings noch immer gewöhnen. Vor wenigen Tagen beklagte sich die Influencerin über ihr Gewicht – mittlerweile habe sie 14 Kilogramm zugenommen: "Ich weiß nicht, ob das normal ist, wenn man schwanger ist, aber ich fühle mich einfach momentan nicht so wohl", gab sie in ihrer Instagram-Story zu.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in der 23. Schwangerschaftswoche

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2021

