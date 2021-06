So schön schwanger ist Yeliz Koc (27)! Gemeinsam mit ihrem Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29) erwartet die Ex-Bachelor-Kandidatin gerade ihr erstes Kind – es wird ein Mädchen! Zwar freut sich die Influencerin riesig auf ihren Nachwuchs, aber sie leidet auch unter der Schwangerschaft: Sie hat mit einer besonders starken Übelkeit zu kämpfen und ist zudem ein bisschen unglücklich mit ihren zusätzlichen Baby-Pfunden. So gehören Bilder mit ihrem Bauch eher der Seltenheit an. Jetzt veröffentlichte Yeliz aber endlich mal wieder ein Kugel-Update...

Via Instagram teilte die 27-Jährige am Mittwochmittag ein hübsches Foto von sich: Yeliz posiert hier in einem sommerlichen, rosafarbenen T-Shirtkleid vor einem Rosenstrauch und schaut glücklich in die Ferne. Ihre Hände hat sie liebevoll um ihren Babybauch gelegt – der inzwischen kugelrund ist! Da stellt sich doch die Frage: Wie weit ist sie eigentlich? In der Bildunterschrift verrät die werdende Mama: Sie befindet sich in der 23. Woche!

Außerdem schwärmt Yeliz unter dem Beitrag: "Ich kann es nicht erwarten, dich kennenzulernen, #babygirl." Auch ihre Fans und Freunde sind schon total aufgeregt – und lassen begeisterte Kommentare da. Dabei ist auch ihre Schwester Filiz Koc (34), die ebenfalls schwanger ist, sowie ihre zukünftige Schwägerin Cheyenne Ochsenknecht (20), die schon vor ein paar Monaten zum ersten Mal Mama geworden ist.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im März 2021

Instagram / _yelizkoc_ Filiz und Yeliz Koc im Juni 2021

