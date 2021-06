Jetzt zieht Prinz Charles (72) andere Saiten auf! Im britischen Königshaus wird schon seit Monaten eine turbulente Fehde ausgetragen – an vorderster Front stehen dabei Prinz Harry (36) und seine Frau Meghan (39), die die Schattenseiten des Lebens im Palast öffentlich breitgetreten haben. Inzwischen hat sich selbst die Queen (95) gegen die Vorwürfe des Paares zur Wehr gesetzt. Nun setzt Harrys Vater zudem ein deutliches Zeichen: Charles will seinem Enkel Archie Harrison (2) den Adelstitel verwehren.

Eigentlich hätte der Sohn von Harry und Meghan als Enkel von Charles das Recht, einen Prinzen-Titel zu tragen. Wie Daily Mail jedoch berichtet, will der 72-Jährige das verhindern. Er strebe an, dass der Junge in den vordersten Reihen der Royals keinen Platz finden wird. "Harry und Meghan haben erfahren, dass Archie niemals ein Prinz sein wird", bestätigte eine Quelle. Charles habe den Eltern bereits mitgeteilt, dass er die entsprechenden rechtlichen Dokumente ändern lassen wird.

Sollte er König werden, wolle Charles eine "schlankere" Monarchie anstreben und die Anzahl der wichtigsten Angehörigen der Königsfamilie eingrenzen. Der ausschlaggebende Faktor sei bei dieser Entscheidung der finanzielle Aspekt. Demnach wolle das britische Volk nicht für eine sich ständig vergrößernde Monarchie Steuern zahlen müssen.

Getty Images Prinz Charles im Januar 2020

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie bei Bischof Desmond Tutu

Getty Images Prinz Charles im Mai 2021

