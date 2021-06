Ergreifende Worte von Safiyya Vorajee (33)! Im April mussten der Ex-Profifußballer Ashley Cain (30) und seine Partnerin für immer Abschied von ihrer Tochter Azaylia nehmen. Sie hatte den Kampf gegen eine aggressive Form der Leukämie verloren und starb im Alter von nur acht Monaten. Wie schwer es dem Paar fällt, mit diesem Verlust umzugehen, ist für die Fans gut sichtbar. Zum heutigen Vatertag in England und den USA widmete Safiyya Ashley einen rührenden Post im Namen ihrer Tochter.

Auf Instagram veröffentlichte die 33-Jährige eine Reihe von Bildern, die Ashley mit ihrer gemeinsamen Tochter zeigen. Dazu schrieb sie aus der Perspektive der kleinen Azaylia: "Papa, ich bin heute vielleicht nicht hier auf der Erde, um unseren besonderen Tag zu feiern, aber bitte achte auf die Zeichen, die dir zeigen, dass ich trotzdem da bin." Sie sei ihm genauso nah wie sonst – Ashley solle sich nicht schlecht fühlen: "Bring mich zum Lachen, wie du es immer machst. Ich liebe dich, Papa."

Zudem richtete Safiyya aber auch ein paar Worte direkt an ihren Freund: "Heute ist ein sehr emotionaler Tag und ich bin da für dich." Die Bindung des ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmers zu seiner Tochter sei eine sehr besondere gewesen. Abschließend betonte die Brünette: "Ich bin so stolz auf dich, Ashley, du warst ein wunderbarer Vater für Azaylia und bist es immer noch."

Instagram / miss_safiyya_ Ashley Cain mit seiner Tochter Azaylia (†)

Instagram / mrashleycain Ashley Cain (r.) und seine Familie im Dezember 2020

Instagram / miss_safiyya_ Ashley Cain und seine mittlerweile verstorbene Tochter Azaylia

