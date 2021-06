Sarah Harrison (30) meldet sich mit einer klaren Ansage! Nachdem die Influencerin vor einigen Wochen angemerkt hatte, nach der Geburt ihrer Töchter Mia Rose (3) und Kyla gerne wieder schwanger werden zu wollen, wurden viele Fans hellhörig. Ein Foto mit verdächtiger Pose heizte dann zusätzlich die Gerüchteküche an, dass die YouTuberin und ihr Mann Dominic (29) bereits Baby Nummer drei erwarten. Nun reagiert Sarah auf die Spekulationen und macht unmissverständlich klar, was sie davon hält.

In ihrem neuen YouTube-Video macht die 30-Jährige extra für die Follower einen Schwangerschaftstest. Dieser ist negativ. "Wir wollten den Test einfach machen, damit ich euch zeigen beziehungsweise beweisen kann, dass ich nicht schwanger bin – und damit ihr endlich aufhört, solche Fragen zu stellen", erklärt Sarah. Diese Spekulationen zu lesen, sei für die Blondine nämlich unangenehm. "Die Frage 'Bist du schwanger?' hört sich im gleichen Moment so an wie: 'Du hast aber einen dicken Bauch, da ist aber ein bisschen was'", schildert die zweifache Mutter und richtet einen klaren Appell an die Öffentlichkeit: "Stellt diese Frage niemals und niemanden!"

Dabei ist Sarah mit ihrer Figur eigentlich rundum zufrieden. "Ich finde, ich habe einen ganz normalen Körper – einen superschönen After-Baby-Body, will ich mal behaupten", gibt sie sich selbstbewusst. Nach zwei Schwangerschaften wieder in diese Form zu kommen, sei harte Arbeit gewesen. "Kyla ist jetzt zehn Monate alt und ich denke, dass ich mich auch so zeigen darf, wie ich jetzt aussehe", betont die Beauty.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, YouTuberin

