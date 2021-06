Erwartet Sarah Harrison (30) etwa ihr drittes Baby? Dass sie und ihr Ehemann Dominic (29) nach ihren beiden Töchtern Mia Rose (3) und Kyla gerne weiteren Nachwuchs hätten, ist kein Geheimnis. Erst vor rund einem Monat hatte die Influencerin angemerkt, welch ein Geschenk es sei, ein Kind zu bekommen und dass sie sich durchaus darüber freuen würde. Nun vermuten ihre Follower, dass die Blondine womöglich sogar schon ein süßes Geheimnis bewahrt: Im Netz postete Sarah ein Foto, das sie in einer auffälligen Pose zeigt.

Via Instagram teilte die Internetbekanntheit ein Bild, auf dem sie auf den Malediven im Bikini posiert. Dabei hat die 30-Jährige ihre Hand auf ihrem Bauch abgelegt – für ihre Fans ein mögliches Indiz, dass im Hause Harrison Nachwuchs ansteht. "Deine Handhaltung sieht verdächtig aus", bemerkte ein Follower in den Kommentaren und erhielt dafür eine Menge Zuspruch von Usern, die diese Ansicht teilen. "Ich sehe eine schwangere, hübsche Frau. Oder die Pose sieht nur so aus", spekulierte ein weiterer Abonnent.

Dabei ist Sarah mit ihren Kids und ihrer Karriere bereits ordentlich ausgelastet. "Zwei Kinder und eine eigene Firma plus Instagram etc. ist nicht ohne", gestand sie kürzlich im Netz. Zwar komme sie manchmal an ihre Grenzen, doch ihr Mann Dominic stehe ihr immer zur Seite und sei eine tatkräftige Unterstützung.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, YouTuberin

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

