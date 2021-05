Steht bei den Harrisons etwa schon bald Baby Nummer drei an? Die vergangenen Wochen waren keine leichten für Sarah Harrison (29). Der Influencerin machte ihre Gesundheit zu schaffen, nachdem sie sich einen Darmparasiten eingefangen hatte und stemmt nebenher noch zusammen mit ihrem Ehemann Dominic (29) den Alltag mit ihren beiden Töchter. Doch wenn es nach der Blondine ginge, könnten Mia Rose (3) und Kyla sogar noch ein Geschwisterchen bekommen. Die Internetbekanntheit verriet: Über ein weiteres Baby würde sie sich sehr freuen!

In einer Instagram-Fragerunde vermuteten ihre Fans sogar, die 29-Jährige sei bereits wieder schwanger und hakten nach. Eine derzeitige Schwangerschaft verneinte Sarah zwar deutlich, schloss weiteren Nachwuchs für die Zukunft jedoch auch nicht aus. "Es ist nicht so, aber wenn es so wäre, dann würde ich mich trotzdem freuen", erzählte der Web-Star und erklärte weiter: "Ich finde, schwanger zu sein und ein Baby zu bekommen, ist einfach ein Geschenk."

Dabei hat die zweifache Mutter erst vor Kurzem im Netz gestanden, dass ihre Kids derzeit unheimlich anstrengend sind. "Aktuell bringen uns die Kinder richtig an die Grenze", gab Sarah offen zu. Insbesondere die neun Monate alte Kyla sei momentan schwierig, weil sie Zähne bekomme.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose, Kyla und Dominic Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Februar 2021

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Kyla

