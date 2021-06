Endlich steht der Sendestart für die zweite Staffel von Kampf der Realitystars! Über kaum ein Format wurde wohl im Vorfeld schon so viel diskutiert und spekuliert wie über dieses. Immerhin soll während der Dreharbeiten angeblich etwas zwischen Chris Broy und Jenefer Riili gelaufen sein, die augenscheinlich vor Abreise noch in einer festen Beziehung war. Trash-Fans wollen nun natürlich genau wissen, was da passiert ist. Jetzt wurde auch endlich bekannt gegeben, ab wann die neuen Folgen bei RTL2 laufen werden.

Wie der Sender nun offiziell in einer Pressemitteilung bekannt gab, hat das Warten für alle Fans von "Kampf der Realitystars" bald ein Ende. "Ab dem 14. Juli 2021 um 20:15 Uhr kämpfen im RTL2-Erfolgsformat erneut 25 prominente Kandidatinnen und Kandidaten in tropischen Gefilden um den Titel 'Realitystar 2021' sowie 50.000 Euro Siegprämie", heißt es in der Meldung. Demnach geht es in knapp einem Monat schon los.

Als Moderatorin fungiert wie in Staffel eins von "Kampf der Realitystars" erneut Cathy Fischer (33). "Wir hatten extrem viel Spaß bei den Dreharbeiten und der Cast ist auch dieses Jahr exquisit, das kann ich versprechen. Die Zuschauer dürfen sich auf packende Storys, actionreiche Spiele und extrem spannende Stunden der Wahrheit freuen", schwärmte die Spielerfrau schon vorab im RTL2-Interview.

Anzeige

Instagram / chris_broy Chris Broy, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / cathyhummels Moderatorin Cathy Hummels

Anzeige

Freut ihr euch schon auf die neue Staffel "Kampf der Realitystars"? Ja, das wird mega! Ich bin mir nicht sicher! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de