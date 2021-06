Chandler Powell (24) scheint in seiner Rolle als Vater voll und ganz aufzugehen! Ende März wurde das Leben des Tierliebhabers und seiner Ehefrau Bindi Irwin (22), die Tochter des verstorbenen Dokumentarfilmers Steve Irwin (✝44), komplett auf den Kopf gestellt: Ihre Tochter Grace Warrior erblickte das Licht der Welt. Gemeinsam erlebte das Trio bereits so manchen Ausflug. Am Wochenende stand in den USA dann der Vatertag an – für Chandler das erste Mal als frischgebackener Papa!

"Allererster Vatertag für mich dieses Jahr", teilte Chandler am vergangenen Sonntag seiner Community via Instagram mit. Passend dazu veröffentlichte der Zoo-Fan einen Schnappschuss, auf dem er sein kleines schlummerndes Mädchen liebevoll in den Armen hält und anlächelt. "Danke Grace, dass du mich zu einem Papa gemacht hast. Ich liebe dich so sehr", schwärmte der Neu-Papa von seiner Mini-Prinzessin.

Chandlers rund 581.000 Follower sind beim niedlichen Anblick des 24-Jährigen mit seinem Nachwuchs völlig aus dem Häuschen. "Ihr Süßen!" und "Einfach wunderschön!" lauten nur zwei der zahlreichen Komplimente für das Duo in den Kommentaren.

