Bindi Irwin teilt eine süße Liebeserklärung an ihren Mann!

Ein weiterer Grund zum Feiern für Bindi Irwin (25)! Im Jahr 2020 hatte die Tochter des verstorbenen "The Crocodile Hunter"-Stars Steve Irwin (✝44) den Tierliebhaber Chandler Powell (27) geheiratet. Das Paar durfte im März 2021 ihr erstes gemeinsames Kind – die kleine Grace Warrior (2) – auf der Welt begrüßen. Am Montag feierte Bindi den 27. Geburtstag ihres Mannes Chandler!

Auf Instagram postet sie ein süßes Foto, welches das vor freudestrahlende Paar gemeinsam mit ihrer Tochter zeigt. Zudem teilt die australische Naturschutz-Aktivistin noch eine Liebeserklärung an ihren Chandler. "Du bedeutest die Welt für mich und Grace. Ich wüsste nicht, was wir ohne dich tun würden. Ich bräuchte wahrscheinlich den Rest meines Lebens, um meine Liebe für dich in Worte fassen zu können", erzählt sie in dem Video. Auf einem weiteren Bild posiert das Trio zusammen mit Bindis Mutter Terri (59), ihrem Bruder Robert (19) und dessen Freundin Rorie Buckey (19) vor einer dreistöckigen Torte, die mit Blumen und grünen Details verziert war.

An Halloween hatte Bindi bereits weitere putzige Schnappschüsse der Familie geteilt – gemeinsam hatten sie den Film Jurassic Park nachgestellt. Dafür schlüpfte ihre Tochter gleich dreimal in verschiedene Dinosaurier-Kostüme. Ihre Follower waren von dem Familienkostüm begeistert: "Oh mein Gott, das sind die süßesten Kostüme", schreibt eine Nutzerin.

Instagram / robertirwinphotography Chandler Powell, Baby Grace, Bindi, Robert und Terri Irwin im September 2021

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell, Bindi Irwin, ihre Tochter Grace, ihre Mutter und ihr Bruder Robert im Oktober 2021

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin mit Mann und Tochter an Halloween 2023

