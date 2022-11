Toller Papa: Bindi Irwins Ehemann ist ihr größtes Geschenk

Bindi Irwin (24) liebt ihre Familie über alles! Die Tochter des verstorbenen Tierdokumentarfilmers Steve Irwin (✝44) und Chandler Powell (25) sind seit 2013 ein Herz und eine Seele. Vor zwei Jahren machte das junge Ehepaar ihr Familienglück mit der Geburt von Töchterchen Grace Warrior (1) komplett und scheint seitdem in ihrer Rolle als Eltern komplett aufzugehen. Wie dankbar Bindi für den Vater ihres Kindes ist, teilte sie jetzt mit ihren Fans!

Mit einem süßen Video auf Instagram bedankte sich Bindi nun bei ihrem Ehemann. In dem Clip hebt Chandler seine 19-Monate alte Tochter liebevoll in die Höhe. Die kleine Grace strahlt währenddessen zu ihrer Mama in Richtung Kamera. "Zu sehen, wie mein Mann Vater wird, war eines der schönsten Geschenke, die mir das Leben gemacht hat", schrieb die 24-Jährige unter ihren Post. Ihr Mann schien sich darüber sehr zu freuen und kommentierte: "Unsere kleine Familie ist wirklich das größte Geschenk! Ich liebe dich!"

Auch die Fans der jungen Familie schienen bei der kleinen Liebesbekundung dahinzuschmelzen. "Sie hat so viel Ähnlichkeit mit ihrem Papa!" oder "Du hast so eine süße Familie!", schrieben zwei User. "Was für ein Segen! Es werden noch viel tolle Erinnerungen folgen, genießt jede Sekunde!", kommentierte ein weiterer Fan.

Instagram / bindisueirwin Steve Irwin mit seiner Tochter Bindi Iriwn

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell mit Tochter Grace und Ehefrau Bindi Irwin

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin, ihre Tochter Grace und ihr Mann Chandler im September 2021

