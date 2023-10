Süßes Halloween: Bindi Irwin stellt "Jurassic Park" nach!

Ist das noch gruselig oder doch eher niedlich? Bindi Irwins (25) Familie ist weltbekannt. Ihr Vater Steve Irwin (✝44) erlangte mit seiner Show "Crocodile Hunter" große Berühmtheit. Doch 2006 verstarb der Abenteurer plötzlich, nachdem er bei einem Dreh von einem Stachelrochen in die Brust gestochen worden war. In Sachen Abenteuerlust steigt Bindi nun zumindest, was ihr Halloweenkostüm angeht, in die Fußstapfen ihres Vaters!

Auf Instagram postet die TV-Persönlichkeit anlässlich Halloween ein niedliches Familienfoto mit ihrem Mann Chandler Powell (26) und Töchterchen Grace Warrior Irwin Powell (2). Auf dem Bild stellt die kleine Familie den Film Jurassic Park nach. Während Grace gleich dreimal in die Rolle verschiedener Dinosaurier schlüpft, stehen Bindi und ihr Mann als Besucher verkleidet vor den von Bäumen umsäumten Toren des Parks. Dazu schreibt die australische Naturschutz-Aktivistin: "Grace wollte dieses Jahr 'alle Dinosaurier' zu Halloween sein. Hier sind wir. Habt einen brüllend guten gruseligen Tag."

Ihre Follower sind begeistert von dem hinreißenden Schnappschuss: "Das ist das süßeste, was ich je gesehen habe", schreibt eine Nutzerin. "Oh mein Gott, das sind die süßesten Kostüme", schreibt ein weiterer User. Und einer ihrer Fans nimmt sich die Verkleidung sogar zum Vorbild: "Das wird das erste Familienkostüm mit unserem Baby."

Instagram / bindisueirwin Steve Irwin und seine Tochter Bindi Irwin

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell, Bindi Irwin und Grace 2023

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell und Bindi Irwin 2023

