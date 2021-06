Ein besonders schwerer Tag für Amanda Kloots. Im vergangenen Jahr verlor die US-Amerikanerin ihren Mann Nick Cordero (✝41), nachdem er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Die Lücke, die der Schauspieler im Leben seiner Familie hinterlässt, ist unglaublich groß. Ihre Trauer teilt die Witwe regelmäßig mit ihren Followern im Netz – so auch am vergangenen Sonntag: Amanda musste den ersten Vatertag ohne Nick verbringen.

Der Ehrentag für alle Väter wird in den USA und in Großbritannien am 20. Juni gefeiert. Auf Instagram widmete Amanda dem Kanadier zu diesem Anlass rührende Worte: "Alles Liebe zum Vatertag an meinen verstorbenen Ehemann Nick." Dazu teilte sie ein Foto des Musicalstars zusammen mit Baby Elvis. Es sei das letzte Foto von Papa und Sohn, das sie auf ihrem Handy habe und gehöre zu ihren liebsten Bildern des Duos. "Nick wollte immer Vater werden und er hat Elvis mehr als alles andere auf der Welt geliebt", erzählte sie.

An dem traurigen Tag zeigte die Fitnesstrainerin auch Mitgefühl für all ihre Fans, die ähnliche Schicksalsschläge erleben mussten. Ihnen wollte sie aufmunternde Worte mit auf den Weg geben: "An alle, die heute ihren Vater vermissen, die vielleicht den ersten Vatertag ohne ihren Papa verbringen: Ich bin in Gedanken bei euch."

Instagram / amandakloots Nick Cordero und sein Sohn Elvis Eduardo

Instagram / amandakloots Nick Cordero und Amanda Kloots mit ihrem Sohn Elvis

Instagram / amandakloots Amanda Kloots und Nick Cordero mit ihrem Sohn Elvis

