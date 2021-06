Chris Grey rudert zurück! In der aktuellen Doppelfolge von Ex on the Beach hatte der ehemalige Beauty & The Nerd-Teilnehmer seinen Einstand in der mexikanischen Villa gefeiert und ist dabei direkt in die Vollen gegangen. Beim ersten Date mit Tara Tabitha (28) wurde bereits geknutscht. Allerdings konnte die Österreicherin in Sachen Kussfähigkeiten zunächst nicht punkten: Chris störten ihre aufgespritzten Lippen. Doch offenbar wollte der TV-Star seine Knutschpartnerin gar nicht fies dissen. Er versichert gegenüber Promiflash: Dank Tara habe er seine XXL-Lippen-Vorurteile abgelegt.

"Ich habe nie gesagt, dass mir der Kuss nicht gefallen hat oder dieser schlecht war. Es war ausschließlich meine Vorstellung von aufgespritzten Lippen und dass dadurch Verhärtungen entstehen können", erinnerte sich der Kölner im Gespräch mit Promiflash an seine eher niedrigen Erwartungen an den Kuss. Die Erfahrung, die er letztendlich beim innigen Zungenspiel mit der Wahllondonerin gemacht habe, sei ganz anders gewesen. "Ich wurde eines Besseren belehrt. Tara ist eine sehr sinnliche Frau", erzählte er. Außerdem habe er in dem Off-Interview wohl auch einige nette Kommentare zu der Situation abgegeben – am Ende habe aber eben nicht alles ausgestrahlt werden können.

Aktuell will sich Chris ausschließlich auf die 28-Jährige konzentrieren. Für ihn sei das eine absolute Selbstverständlichkeit. Tara habe eine Eigenschaft, die sie in den Augen des Flirtshow-Kandidaten besonders attraktiv mache: "Ich stehe zwar auf natürliches Äußeres, aber das Wichtigste ist das Herz. Und da ist Tara sehr natürlich und sie hat eine gute Seele."

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Instagram / chrisgrey___ Chris Grey, Stripper

TVNOW Tara und Chris, "Ex on the Beach"-Folge 12

TVNOW Chris Grey, Teilnehmer bei "Ex on the Beach"

