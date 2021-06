Khloé Kardashian (36) geht endlich ehrlich mit dem Thema Beauty-OPs um! Nachdem ihre Follower es schon lange vermutet hatten, gab die Unternehmerin nun zu: Sie hat sich die Nase korrigieren und auch weitere Eingriffe vornehmen lassen. Die Mutter einer Tochter verriet zudem, bereits Botox ausprobiert zu haben – das sei jedoch ziemlich schief gegangen. Ob Khloé mit der Spritz-Anekdote wohl dieses Event vor einigen Jahren meint?

2015 stellte die 36-Jährige in Los Angeles ihr Buch "Strong Looks Better Naked" vor. Zu dem Event erschien die Designerin mit blondem Longbob und perfektem Make-up – doch schon damals fiel einigen Fans ihr verändertes Gesicht auf. Khloés Mimik wirkte starr, sie hatte offenbar Probleme, locker zu lächeln. Ob der von ihr angesprochene Botox-Fail wohl kurz vorher stattgefunden hatte?

Damals hatte Khloé noch dementiert, vor der Präsentation beim Beauty-Doc vorbeigeschaut zu haben. "Ich habe an meinem Gesicht nichts machen lassen, ihr Idioten!", wütete sie gegenüber People. Auch eine Botoxbehandlung in näherer Zukunft schloss sie kategorisch aus.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, 2021

Getty Images Khloé Kardashian bei der Präsentation ihres Buchs, November 2015

Getty Images Khloé Kardashian 2015 in Los Angeles

