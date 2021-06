Für Montana Brown bleibt die Trauer um ihren verstorbenen Kumpel Mike Thalassitis (✝26) ein ständiger Begleiter. Im März 2019 hatte sich ihr Ex-Love Island-Mitstreiter überraschend das Leben genommen und wurde in einem Londoner Park gefunden. Die beiden waren lange befreundet gewesen, nachdem sie sich in der britischen Version des Realityformats kennengelernt hatten. Jetzt enthüllte das Model, was in Mikes letzter Textnachricht vor seinem Selbstmord stand.

Am Tag nach seinem Tod besuchte Montana mit einer Gruppe seiner Freunde das Haus seiner Eltern, und einer von ihnen gab preis, dass Mike ihm nur Stunden vor seinem Tod eine Nachricht geschickt hatte. Gegenüber The Sun offenbarte Montana deren Inhalt: "'Kumpel, ich glaube nicht, dass ich dich noch einmal sehen werde. Ich glaube nicht, dass ich dich jemals wiedersehen werde.' Und sein Freund hat es nicht verstanden – und warum auch? Es ist nicht alltäglich, dass einem jemand so etwas mitteilt."

In der Vergangenheit hat Montana vor allem die sozialen Medien für Mikes Tod verantwortlich gemacht. "Ihr Internet-Trolle seid schuld, dass sich Menschen schlecht fühlen und extreme Unsicherheiten entwickeln", richtete sie sich kurz nach dem tragischen Ereignis an gemeine Hater im Internet.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

ActionPress Mike Thalassitis bei einer Premiere in London, 2018

Getty Images Montana Brown im Juni 2018

Instagram / mike_thala Mike Thalassitis, TV-Star



