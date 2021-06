Gut möglich, dass Liz Hurley (56) gerade wie keine andere die Temperaturen im Netz zum Steigen bringt! Die Schauspielerin geizt nicht mit ihren Reizen und präsentiert ihre Kurven nicht nur in stylishen Outfits. Immer mal wieder schmeißt sie sich für ein Shooting in ein mega-knappes Outfit oder einen Bikini. Auch für ein neues Foto hat die Britin zu einem gewagten Look gegriffen – und dafür sogar auf ihren BH verzichtet!

"Habe meinen eigenen Erholungsurlaub gemacht... in meinen eigenen vier Wänden", schreibt Liz zu einem sexy Schnappschuss auf Instagram. Für das Bild hat sich die Gossip Girl-Darstellerin nur mal eben einen luftigen Kimono über das Badehöschen geworfen – sonst nichts. Ihren Followern gefällt der Anblick wie immer sehr, und sie überhäufen die 56-Jährige mit Komplimenten. "Wer braucht Meeresblick oder andere Naturwunder, wenn wir diese ewig junge Kreatur haben?", schwärmt zum Beispiel ein User.

Bei ihrem Body gehen wohl die meisten davon aus, dass sich Liz tagtäglich im Fitnessstudio abrackert – aber nichts da! Im Podcast "Postcards from Midlife" offenbarte sie, dass sie seit Jahren kein Gym von innen gesehen habe. An Bewegung mangelt es ihr aber trotzdem nicht: "Ich bin draußen und beschäftige mich da bestimmt fünf Stunden am Tag", erklärt sie.

