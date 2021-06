Loredana Zefi steht zu ihrem Körper! Seit Ende 2018 ist die gebürtige Schweizerin nicht mehr nur Rapperin, sondern auch Mutter eines Kindes. Töchterchen Hana ist der ganze Stolz der Musikerin. Nach der Geburt des kleinen Mädchens hat sich nicht nur der Alltag der Künstlerin verändert – auch ihr Aussehen ist nicht mehr wie vorher: Loredana hat seit ihrem Mama-Dasein offenbar eine deutlich kleinere Oberweite!

"Das bin ich und mein Körper. Wahrscheinlich die kleinsten Brüste Deutschlands", schrieb Loredana nun zu einem Schnappschuss in ihrer Instagram-Story, auf dem sie in Unterwäsche zu sehen ist. "Nachdem ich Hana geboren habe, war alles weg", gab die 25-Jährige nun ganz offen und ehrlich zu und möchte damit anderen Frauen in der vermeintlich gleichen Lage Mut machen. "Aber ich bin, wer ich bin, und ich wurde von Gott so geschaffen und gesegnet", teilte die Schönheit mit.

Durch medizinische Eingriffe etwas an ihrem Körperbild zu ändern, kommt für Loredana offenbar nicht infrage: "Auch, wenn ich das Geld für eine Brust-OP habe, ich bin doch so glücklich damit." Ohnehin könne sie nun sagen, dass sie statt Brüsten nun eine Tochter hat. "Stopp Bodyshaming", appellierte Loredana an ihre Community und rief ihre weiblichen Follower zu mehr Selbstliebe auf.

Instagram / loredana Loredana, Rapperin

Instagram / loredana Loredana mit ihrer Tochter Hana

Instagram / loredana Loredana, Rapperin

