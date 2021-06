Die Fans von Die Alm dürfen sich wohl auf Drama freuen! Die Realityshow, in der Stars ohne Strom und warmes Wasser in der Natur aufeinander hocken, geht am kommenden Donnerstag in eine neue Runde. Zum diesjährigen Cast gehören beispielsweise DSDS-Bekanntheit Katharina Eisenblut oder auch Bachelorette-Boy Ioannis Amanatidis (31). Letzterer sprach nach den Dreharbeiten mit Promiflash und verriet, worum es bei den Auseinandersetzungen zwischen den Kandidaten so ging!

Und zwar waren es wohl die Essensrationen, die für Diskussionen sorgten: "Das wenige Essen war eine Sache. Schlimmer war, dass es nicht sehr abwechslungsreich war. [...] Es gab nur Kartoffeln, Eier und Sellerie, und niemand hat Sellerie gegessen", offenbarte Ioannis gegenüber Promiflash. Allerdings hätten sie gerade deswegen immer mehr von dem grünen Gemüse bekommen. Der Hunger soll aber keinen Streit ausgelöst haben.

"Der Stresspunkt war eher: Was mache ich damit? Mache ich Kartoffeln als Pommes, Bratkartoffeln?", erklärte Ioannis im weiteren Gespräch mit Promiflash. Demnach seien eher die immer gleichbleibenden Lebensmittel das Problem gewesen. "In meinem Fall vielleicht auch weniger Zigaretten", gestand der 31-Jährige daraufhin.

ProSieben/Benjamin Kis Katharina Eisenblut, "Die Alm"-Kandidatin 2021

Instagram / ioannis.amn Ioannis Amanatidis, Reality-TV-Teilnehmer

