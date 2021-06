Collien Ulmen-Fernandes (39) musste nach der Geburt ihrer Tochter eine ungewollt lange TV-Pause einlegen! Die ehemalige Viva-Moderatorin ist seit fast zehn Jahren mit ihrem Schauspielkollegen Christian Ulmen (45) verheiratet. Dem gemeinsamen Glück hat 2012 der erste gemeinsame Nachwuchs das Krönchen aufgesetzt. Doch beruflich hatte der Traum vom Muttersein zunächst keine Vorteile für die TV-Bekanntheit: Nach der Geburt bekam Collien kaum Jobangebote.

Wie dwdl jetzt berichtet, habe die 39-Jährige in den ersten Jahren nach der Ankunft ihres Sprösslings einen kleinen Karriereknick durchlebt. Sie habe später durch Kollegen erfahren, dass ihr das Mamaleben einen Strich durch die Rechnung gemacht habe. Für viele Formate sei ihr Name zwar gehandelt worden – eine Anfrage aufgrund ihrer Tochter aber ausgeblieben. "Schauspielkolleginnen erzählten mir, für Produzenten – meist sind es die männlichen – bist du erst mal vier Jahre lang schwanger, bis sie überhaupt wieder an dich denken", schilderte sie. Tatsächlich habe auch sie erst rund vier Jahre nach der Geburt der Kleinen wieder für ein größeres Projekt vor der Kamera gestanden.

Ihr Job sei unter anderem auch ein Grund dafür, dass Collien mittlerweile mit der Familienplanung abgeschlossen hat. "Weil ich finde, dass unsere Tochter jetzt in einem perfekten Alter ist. Sie ist jetzt neun. Ich finde auch so mit dem, was wir beruflich machen. Mit dem vielen Reisen ist es, glaube ich, so genau richtig", erzählte sie in Doreen Steinerts (34) Podcast "Natürlich Kohlensäure". Sie könne ihr Kind mittlerweile problemlos mit zu Dreharbeiten nehmen.

Getty Images Christian Ulmen und seine Frau Collien Ulmen-Fernandes, September 2015

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Collien Ulmen-Fernandes beim Joyn Launch Event in Berlin

Coldrey,James / ActionPress Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes bei einer Veranstaltung in Berlin, 2018

