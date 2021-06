Was läuft da zwischen Chris Broy und Jenefer Riili? Vor wenigen Wochen hatte sich der ehemalige Sommerhaus-Bewohner nach dem Dreh zu Kampf der Realitystars von seiner schwangeren Verlobten Evanthia Benetatou (29) getrennt. Seitdem wird immer wieder darüber spekuliert, ob der Reality-TV-Star sich am Set in die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin verliebt hat. Ein neuer Post von Chris lässt die Fans nun erneut vermuten, dass er tatsächlich Gefühle für Jenefer hat....

Auf seinem Instagram-Account ließ der Kölner seine Fans nun mit einem Schnappschuss von sich wissen, dass die Reality-TV-Show ab dem 14. Juli ausgestrahlt wird. Auf dem Beitrag verlinkte Chris alle Teilnehmer der diesjährigen Staffel: Sofort fällt den Followern dabei auf, dass Jenefers Name auf seinem Herzen platziert wurde. "Jenefer direkt Richtung Herz markieren... Peinlich Junge!", kommentierte nur einer von mehreren Usern. Ob der 31-Jährige die Gerüchte damit bestätigt?

Ende Mai hatte Chris die Spekulationen noch vehement geleugnet. In einem Q&A wollte seine Community von ihm wissen, ob zwischen der YouTuberin und ihm tatsächlich etwas laufe. "Was soll ich denn mit ihr haben? Wir waren zusammen bei 'Kampf der Realitystars', genauso wie mit 20 anderen Leuten", erklärte der Vertriebscoach bestimmt.

Instagram / chris_broy Chris Broy im Mai 2021 in Köln

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, YouTuberin

Instagram / chris_broy Chris Broy, TV-Sternchen

