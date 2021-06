Ludwig Hummels (3) hat das Fußball-EM-Fieber gepackt! Der Sohn des deutschen Profikickers Mats Hummels (32) und dessen Frau Cathy (33) ist ganz aus dem Häuschen, weil sein berühmter Papa aktuell wieder für die Deutsche Fußballnationalmannschaft auf dem Rasen steht. Zwar schoss der Bartträger beim Spiel gegen Frankreich ein Eigentor – sein dreijähriger Sprössling freute sich aber trotzdem sehr. Jetzt verriet die stolze Mama, wie sehr sie und ihr Sohn sich beim Anfeuern immer verausgaben.

"Ein L für Ludwig! Er ist mein Held. Er hat Deutschland und seinen Papa so sehr angefeuert, dass er nach dem Spiel fast umgefallen ist", schrieb die Moderatorin in einem aktuellen Instagram-Beitrag. Auf dem dazugehörigen Pic trägt sie eine Tasche, auf der "Ludwig" steht und ein Cap, auf dem ein "L" aufgedruckt ist. Cathy und Ludwig sammeln nun ihre Kräfte, um beim nächsten Match wieder anfeuern zu können.

Am Mittwoch steht nun das Spiel gegen Ungarn an. Cathy hat nicht nur deutsche Wurzeln, sondern auch ein paar ungarische. "Wusstet ihr eigentlich, dass meine Oma aus Ungarn kommt? Sie ist damals als Mädchen während des Zweiten Weltkriegs aus Ungarn geflüchtet und nach Deutschland gekommen", erklärte die Moderatorin. Trotzdem feuert sie natürlich das Team ihres Mannes an.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Getty Images Fußballer Mats Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

