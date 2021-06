Sind Pietro Lombardi (29) und Laura Maria Rypa (25) wieder auf Liebeskurs? Eigentlich haben sich der Sänger und die Influencerin bereits im vergangenen Herbst getrennt – nach nur wenigen Monaten Beziehung haben sie damals gemerkt, dass ihre Liebe keine Zukunft hat. Ganz ohneeinander können die beiden aber offenbar nicht. Erst im Januar hatte der DSDS-Star zugegeben, noch immer Gefühle für das Netzsternchen zu haben. Jetzt sieht es ganz so aus, als gäben die zwei ihrer Liebe noch eine Chance. Promiflash liegen Bilder vor, die Laura und Pie zusammen am Düsseldorfer Flughafen zeigen – der Aufbruch in den Pärchenurlaub?

