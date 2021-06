Liebeswirrwarr bei Princess Charming! Nachdem Kandidatin Saskia ihren ersten Flirt Bine abserviert hatte, bandelte die Berlinerin mit Iry an – und zwar nicht nur verbal: Die beiden Teilnehmerinnen kamen sich unter einer Decke sogar näher! Aber welche Absichten hat die 25-Jährige eigentlich wirklich? Schon kurz darauf sorgte sie nämlich für ordentlich Verwirrung: Nach dem Kuss mit Iry suchte Saskia das Gespräch mit Bine!

Während dieser Unterhaltung berichtete Saskia Bine von dem intimen Moment mit Iry – und nicht nur das! "Wir haben uns dann auch geküsst und ich habe gar nichts gefühlt dabei", erklärte die Berlinerin zunächst und startete dann kurzerhand den nächsten Flirtversuch: "Hätte ich mal lieber dich geküsst." Zudem legte sie ihren Kopf auf den Schoß der Ingenieurin und kuschelte sich an sie. Ihr sei es wichtig gewesen, die Tatsachen auf den Tisch zu legen, weil Bine ihr als Person immer noch sehr wichtig ist und das auch so bleiben wird.

Kein Wunder, dass Bine – deren Herz erst jüngst von Saskia gebrochen wurde – nach dieser Unterhaltung gar nicht mehr weiß, wo ihr der Kopf steht. "Ich glaube, ich bin in so einer Schockstarre, in der ich gar nicht mehr so richtig nachfühlen kann, wie es mir geht", gab sie einen Einblick in ihre Gefühlslage. Saskia wolle sich nach dem TVNow-Format sogar erneut mit Bine treffen – Letztere habe daran aber kein Interesse...

Alle Infos zu "Princess Charming" bei TVNow.de

TVNOW Saskia und Iry bei "Princess Charming"

TVNOW Die "Princess Charming"-Kandidatinnen

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Saskia Husner

