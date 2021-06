Saskia und Irys Flirt spitzte sich jetzt sogar noch zu! Die beiden Princess Charming-Kandidatinnen hatten schon in der vergangenen Folge der queeren TVNow-Show miteinander angebandelt – und das, kurz nachdem Saskia ihre "Bezugsperson plus" Bine abserviert hatte. Aber damit noch nicht genug, denn jetzt ging es auf der griechischen Insel Kreta nämlich erst so richtig zur Sache: Saskia und Iry verschwanden gemeinsam unter einer Decke!

In der aktuellen "Princess Charming"-Folge wagten die beiden Kandidatinnen kurzerhand den nächsten Schritt in ihrem Flirt: Saskia und Iry machten es sich auf einem Outdoor-Sofa am Pool bequem und warfen sich tiefe Blicke zu, ehe sie sich gemeinsam unter einer Decke vor den Kameras versteckten. Aber so richtig ging ihr Plan dann doch nicht auf, denn die leidenschaftlichen Bewegungen verrieten so einiges. "Es war so, dass die Gesamtsituation sehr heiß war", schwärmte Saskia im Interview daraufhin.

Doch Iry wollte anschließend offenbar nicht öffentlich zu dem intimen Moment stehen – sie bestritt: "Wir sind uns nähergekommen, aber wir haben uns nicht geküsst." Saskia hingegen war ganz hin und weg. "Also so ein Kuss funktioniert, wenn sich Lippen berühren – und so war's auch", deutete die Berlinerin augenzwinkernd an.

