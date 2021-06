Sie werden einen neuen Lebensabschnitt wagen! Vor rund drei Jahren ist Oksana Kolenitchenko (33) mit ihrem Ehemann Daniel und den zwei Kids in die USA ausgewandert. Dort verwirklichte sie sich zusammen mit ihrem Gatten den Traum von einem eigenen Nachtclub in den Staaten. Doch erst vor Kurzem überrumpelte die Blondine ihre Fans mit einer überraschenden Nachricht: Die Kolenitchenkos werden ihre Wahlheimat Los Angeles verlassen. Promiflash hat da mal nachgehakt, was der Grund für diesen plötzlichen Umzug ist. "Es gab einige Dinge, die für uns so nicht mehr tragbar waren", hat Oksana im Interview erklärt.

