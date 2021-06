Funkte es etwa schon während der Dreharbeiten? Vor ungefähr einem Monat ließen Kevin Jenewein und Pia-Sophie Remmel die Bombe platzen: Die zwei Ex-DSDS-Kandidaten sind ein Paar! Damit aber nicht genug. Denn wie die Turteltauben erst am Dienstag verkündeten, wollen sie in Kürze sogar zusammenziehen. Doch wie hat eigentlich zwischen ihnen alles angefangen? Das verrät Kevin jetzt exklusiv in einem Gespräch mit Promiflash!

Der Sänger, der am Freitag seine Single "Bleibt für immer" rausbringt, habe drei bis vier Wochen vor den DSDS-Liveshows immer wieder mit Pia telefoniert. Sie hätten dabei nicht nur über ihre Wünsche und Ängste bezüglich der Show und der Zukunft gesprochen, sondern auch begonnen zu flirten. Dabei wollte Kevin bis zum Finale eigentlich Single bleiben. "Doch alles, was ich tat und umsetzen konnte, erzählte ich Pia. Ich wollte alles mit ihr teilen. Ich war glücklich mit mir, aber nur vollends, wenn sie sich mit mir gefreut hat und wenn sie da war", erinnert er sich im Promiflash-Interview.

So führte dann eins zum andern und die beiden könnten inzwischen wohl nicht glücklicher miteinander sein. Wie Kevin erklärt, treibe Pia ihn an: "Ich bin mit ihr stärker als je zuvor. [...] Ich weiß, ich kann mit ihr alles schaffen, und da ist für mich auch ganz klar, dass ich eine Existenz mit ihr gründen will", schwärmt er.

Anzeige

Instagram / kevin.jenewein_official Kevin Jenewein im Mai 2021

Anzeige

Instagram / piaxsophie Ex-DSDS-Kandidatin Pia-Sophie Remmel

Anzeige

Instagram / kevin.jenewein_official Pia-Sophie Remmel und Kevin Jenewein

Anzeige

Hattet ihr bei den DSDS-Liveshows das Gefühl, dass es zwischen Kevin und Pia gefunkt hat? Ja, ich habe da was bemerkt... Nein, überhaupt nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de