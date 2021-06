Momo Lee hat aus dem Nähkästchen geplaudert – und Meike Emonts findet das überhaupt nicht lustig! Nachdem die Influencerin im Promiflash-Interview behauptet hatte, sie und der Muskelberg wären nach ihrem Flirt bei Temptation Island nur Kumpels gewesen, stellte er jetzt im Netz klar: Sie sind noch in der Kiste gelandet! Meike wiederum teilt nach der privaten Enthüllung jetzt ordentlich gegen Momo aus...

In ihrer Instagram-Story stellte das Ex-Bachelor-Girl sich einigen Fan-Fragen. Ein Abonnent wollte dabei wissen, warum Momo so öffentlich über ihre Bettgeschichte gesprochen hat. Meikes "Theorie" lautet: Der Fitnessfan "schreit nach Aufmerksamkeit. Ganz arm." Sie war wohl gelinde gesagt nicht allzu begeistert von der Aktion.

Trotzdem schaut Meike offenbar nach vorne: Wie sie im weiteren Verlauf des Q&A enthüllt, wird sie "noch diesen Sommer" im TV zu sehen sein – und ist immer noch single. Das schreit ja gerade zu nach einer weiteren Kuppelshow! Könnt ihr verstehen, dass sie sich über Momos Verhalten geärgert hat? Stimmt in unserer Umfrage ab!

TVNOW / Frank Fastner Meike, "Temptation Island"-Kandidatin 2021

TVNOW / Frank Fastner Momo Lee, "Temptation Island"-Verführer 2021

Instagram / meike_emonts Ex-Bachelor-Teilnehmerin Meike Emonts

