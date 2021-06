Wie steht Ilse DeLange (44) zu ihrem neuen Job? Gerade erst wurde endlich offiziell gemacht, wer in die Fußstapfen von DSDS-Urgestein Dieter Bohlen (67) und Co. treten wird: Ab der kommenden Staffel der Castingshow nehmen Florian Silbereisen (39), Toby Gad und Ilse DeLange hinterm Jurypult Platz. Letztere hat sich nach diesen Hammernews nun auch zu ihrem neuen Posten geäußert: Die Sängerin freut sich riesig, dass sie jetzt DSDS-Jurorin ist.

"Ich bin unfassbar glücklich, dass ich dabei sein darf", freut sich die gebürtige Niederländerin auf Instagram. Sie sei vor allem gespannt auf die neuen Talente und natürlich ihre Co-Juroren: "Ich freue mich riesig Florian und Toby bald gut kennenzulernen!" Ganz wichtig sei für die Blondine allerdings auch die Musik: Sie sei das eigentliche "Hauptzutat".

Viele von Ilses Promifreunden gratulierten ihr bereits zu dem neuen DSDS-Job. So auch ihr ehemaliger Let's Dance-Tanzpartner Evgeny Vinokurov (30). "Ich bin unglaublich stolz auf dich!", schreibt er. Neben dem Profitänzer beglückwünschten auch Valentina Pahde (26), Kathrin Menzinger (32) und Jorge Gonzalez (53) die "Calm After the Storm"-Interpreten zu ihrer neuen beruflichen Herausforderung.

TVNOW Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad, DSDS-Jury

Getty Images Ilse DeLange bei "Let's Dance" in Köln im Mai 2021

Getty Images Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2021

