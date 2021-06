Eben erst verkündeten Niklas Osterloh (32) und seine Frau Tini eine freudige Nachricht: Sie erwarten ihr zweites Kind! Nachdem der GZSZ-Star kurz zuvor bereits angekündigt hatte, sich und seiner Figur Paul Wiedmann eine dreimonatige Auszeit zu gönnen, scheint sich der Darsteller voll und ganz seiner Familie widmen zu wollen. Diese hatte in der Vergangenheit nämlich mit einem traurigen Schicksalsschlag zu kämpfen: Im vergangenen Jahr erlitt Tini eine Fehlgeburt.

Im Bunte-Interview sprach das Paar über den Tag, an dem es die dramatische Nachricht erhalten hatte. "Ich war in der elften Woche und hatte zu Beginn des Arztbesuchs meinen Mutterpass ausgestellt bekommen", erinnerte sich die 34-Jährige. Nur kurz darauf folgte der Schock: "Zehn Minuten später bei der Untersuchung war kein Herzschlag mehr zu hören." Fünf Wochen lang hatte sich das Paar auf seinen Nachwuchs gefreut, ehe die beiden dieser Schicksalsschlag unvorbereitet traf.

Niklas war in dieser Situation sofort zu seiner Partnerin geeilt. "Nach dem ersten Moment der Tränen habe ich nur noch funktioniert. Ich habe am Set alles stehen und liegen gelassen und bin sofort zu Tini gefahren", berichtete der Schauspieler. Erst Tage später habe er die Trauer wirklich zulassen können und verarbeitet. Dieses tragische Erlebnis wollen die werdenden Eltern nun jedoch als Chance, nicht als Strafe sehen. Dadurch sei ihnen bewusst geworden, was im Leben wirklich wichtig ist.

Instagram / niklasosterloh Niklas Osterloh und seine Frau Tini

Instagram / niklasosterloh Niklas Osterloh und seine Frau Tini

Instagram / niklasosterloh Niklas und Tini Osterloh

