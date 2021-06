Anne Wünsches (29) Tochter Miley will in die Fußstapfen ihrer Mama treten! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin steht schon seit 2011 in der Öffentlichkeit. Mittlerweile ist sie überwiegend als Influencerin im Netz aktiv und gewährt ihrer Community fast täglich Einblicke in ihr Privatleben. Die Siebenjährige ist von dem Beruf ihrer Mutter offenbar total begeistert: Anne plauderte nun aus, dass ihre Kleine auch unbedingt bekannt werden will!

"Die Miley möchte einfach in die Öffentlichkeit. Klar, das hört sich jetzt erst einmal komisch an, sie [...] weiß überhaupt nicht, was es bedeutet, in der Öffentlichkeit zu stehen", erzählte die 29-Jährige in ihrem YouTube-Video. Annes Töchterchen habe schon in jungen Jahren mitbekommen, womit ihre Eltern ihr Geld verdienen – und wolle das nun auch. Auf einen Bereich festgelegt habe sich Miley aber noch nicht: Sie würde gerne singen, Schauspielerin werden – aber ebenso Videos drehen. Eventuell rückt der Traum der Kleinen demnächst bereits in greifbare Nähe: "Wenn jetzt wirklich alles gut geht, dann hat sie eventuell sogar schon ihre erste Rolle."

Bislang ist die Berlinerin selbst allerdings noch ein wenig skeptisch, was die weitere Zukunft ihrer siebenjährigen Tochter angeht. "Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich werde ja sowieso immer runtergemacht, weil ich meine Kinder zeige", gesteht sie. Anne wolle es ihr aber auch nicht verbieten – und sei deshalb gerade extrem hin- und hergerissen.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de