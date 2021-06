Schon damals waren Bill (31) und Tom Kaulitz (31) echte Hingucker! Besonders der erstgenannte der Kaulitz-Zwillinge ist ein echter Paradiesvogel geworden und sorgt mit seinen extravaganten Looks immer wieder für Aufsehen. Anlässlich des im Juni stattfindenden "Pride Month" postete der gebürtige Leipziger nun eine Aufnahme, die beweist, dass er offenbar bereits in Kindertagen seinen ganz eigenen Style hatte. Auf einem goldigen Throwback-Foto mit seinem Bruder grinst Bill frech mit einer lockigen Perücke in die Kamera.

Am Montag veröffentlichte der Tokio Hotel-Frontmann den Schnappschuss aus früheren Zeiten auf seinem Instagram-Account. "Tom wollte ein Sheriff sein. Ich wollte etwas, das eine Perücke und lange künstliche Nägel beinhaltet", schrieb der Blondschopf in seiner Bildbeschreibung. Der 31-Jährige vervollständigte den Post außerdem mit einer Vielzahl an Hashtags, darunter beispielsweise einer mit den Worten "Versuche nicht dich anzupassen, wenn du geboren wurdest, um aufzufallen" oder #happypride.

Erst kürzlich hatte der 31-Jährige mit seinen Fans einen Schnappschuss aus seiner Kindheit geteilt. Zu einem Foto, auf dem der kleine Bill einen pinken Badeanzug trägt, hatte der Musiker geschrieben, dass er bereits im Alter von vier Jahren viel lieber die Badebekleidung seiner Freundin Katharina getragen habe. "[Der Badeanzug] war viel lustiger als das, was alle anderen Jungs anhatten! Also hat meine Mama mich ihn tragen lassen", verriet er unter dem Post.

Instagram / billkaulitz Kinderfoto von Bill und Tom Kaulitz

Getty Images Tom und Bill Kaulitz im November 2019

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz

